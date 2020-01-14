المالية النيابية: البرلمان سيصدر تعديلا على بعض فقرات قانون التقاعد اليوم

2020/01/14 | 09:52 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس اللجنة المالية النيابية، هيثم الجبوري، الثلاثاء، ان مجلس النواب سيصدر في جلسته المقررة ظهر اليوم تعديلا على بعض فقرات قانون التقاعد.وقال الجبوري في بيان تلقته وكالة صدى، ان “موظفي الدولة من مواليد 1957 يتم احالتهم للتقاعد خلال الفترة الحالية، ومواليد 1958 يتم احالتهم على التقاعد في الاول من شهر أيار المقبل”.وأضاف

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