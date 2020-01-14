2020/01/14 | 09:56 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت امانة بغداد، الثلاثاء، عن الاستمرار باعمال الصيانة الخاصة بالطريق محمد القاسم للمقطع الممتد من تقاطع النهضة وحتى تقاطع القطن الطبيوأكدت الأمانة في بيان وتلقته وكالة صدى، “استمرار العمل في صيانة وتاهيل الطريق المذكور والذي قسمت فيه الاعمال الى أربعة مراحل تُمثل المرحلة الحالية الرابعة والأخيرة حيث تم خلال المرحلة الحالية رفع مفاصل التمدد الحديدية

هناك تفاصيل اخرى بخصوص امانة بغداد تصدر بيانا بشأن اعمال صيانة محمد القاسم وكالة صدى الاعلام للانباء.

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