الأمم المتحدة تعيد للبنان حق التصويت

2020/01/14 | 09:59 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الأمم المتحدة أن لبنان استعاد حقه بالتصويت في الجمعية العامة، بعد أن سدد كامل المتأخرات المستحقة في ذمته للمنظمة الدولية.وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك خلال مؤتمر صحفي: “لقد دفع لبنان للتو بهذه الدفعة، أعيدت للبنان حقوق التصويت بالكامل”.وأضاف دوجاريك: “ندرك تمام الإدراك أن الأحداث الأخيرة في لبنان أدّت إلى صعوبات

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