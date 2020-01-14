إسرائيل تهدد باغتيال “نصر الله” الأمين العام لـ”حزب الله”

2020/01/14 | 10:03 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ وجه وزير الخارجية والاستخبارات الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، تهديدا باغتيال الأمين العام لـ”حزب الله” اللبناني، حسن نصر الله.واعتبر كاتس، في تغريدة له على تويتر، بأن “نصر الله تزداد غطرسته مع تفاقم محنته، ولذا لا يتوقف عن مهاجمة نتنياهو وتهديد إسرائيل“.وكشف بأن “نصر الله أجبر على النزول في المخبأ طابقا آخر بسبب تحذيرات وصلته […]

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