الركابي: ترامب يهدد فقط ولايمتلك صلاحية حجز أي أموال للعراق

2020/01/14 | 10:04 - المصدر: سومر نيوز

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بغداد:سومر نيوز

بين المحلل السياسي وائل الركابي، الثلاثاء، ان الرئيس الأميركي دونالد ترامب يهدد في تصريحاته بحجز أموال ...

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