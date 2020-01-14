مكتب عبد المهدي: لا اتفاقات جديدة حول بقاء الأمريكيين.. وندعم انسحاب القوات الأجنبية

2020/01/14 | 10:04 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعةأكد مكتب رئيس الحكومة عادل عبد المهدي، أنه لا اتفاقات جديدة حول بقاء الأمريكيين، مؤكدا على دعم انسحاب القوات الأجنبية.وقال المتحدث باسم المكتب، وليام وردة ، إن "العراق لن يوقع على اتفاق يتعلق بإبقاء القوات الأمريكية على اراضيه لمواصلة القتال ضد داعش".وأكد، أن "الحكومة العراقية ستدعم تصويت البرلمان والذي جرى في 5 كانون الثاني الجاري، والخاص بانسحاب القوات الأمريكية من البلاد، على خلفية اغتيال قاسم سليماني وقيادي في الحشد الشعبي في غارة أمريكية".

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