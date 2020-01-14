روايات وشهود مختلفة عن سر “معجزة” عين الأسد والضربة الإيرانية

2020/01/14 | 10:07 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة بعد نحو أسبوع على استهداف موجات الصواريخ البالستية الإيرانية لقاعدة عين الأسد غربي العراق، لاتزال التكهنات تتوالى عن سبب عدم وقوع ضحايا في صفوف القوات الأميركية، لتأتي اليوم تصريحات القائد الأميركي الأعلى في القاعدة لتحسم الجدل.وسمحت القوات الأميركية، اليوم الاثنين، لوسائل إعلام عدة بجولة في القاعدة، حيث كشفت مصادر عدة، على […]

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