شركـة ديالـى العامـة تعلـن عـن تحقيـق طفـرة نوعيـة فـي مبيعاتهـا لعـام 2019

2020/01/14 | 10:12 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنـت شركة ديالى العامة إحدى شركات وزارة الصناعة والمعادن، الثلاثاء، عن تحقيق طفرة نوعية في مبيعاتها لعام 2019 .

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