2020/01/14 | 10:13 - المصدر: الاتجاه برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اليابان تخصص 4.6 مليون دولار لإرسال قواتها إلى الشرق الأوسط هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الاتجاه برس الإلكتروني بتاريخ: 2020/01/14 | 10:13.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الاتجاه برس.

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