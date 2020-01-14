مكتب رئيس الوزراء: إخراج القوات الأجنبية لا يعني ’’الأمريكية’’ فقط.. وملتزمون بتطبيق قرار البرلمان

2020/01/14 | 10:14 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وليام وردة، المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء المستقيل عادل عبدالمهدي، الاثنين (13 كانون الثاني 2020)، أن الحكومة لن تتراجع عن قرار البرلمان القاضي بإخراج القوات الاجنبية من الاراضي العراقية، […]

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