2020/01/14 | 10:16 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حددت وزارة النفط، مطلع شهر شباط المقبل موعداً لانجاز مشروع الخط الإستراتيجي البديل، وبطاقة 800 الف برميل يوميا.وقال المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد لوكالة الأنباء العراقية (واع) واطلعت عليه وكالة صدى إن “الخط الإستراتيجي البديل يعد من المشاريع المهمة في إعادة شبكة خطوط الأنابيب الناقلة للنفط والغاز والمنتجات النفطية التي تضررت بسبب الحروب وعمليات

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة النفط تحدد موعد إنجاز مشروع الخط الإستراتيجي البديل وكالة صدى الاعلام للانباء.

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