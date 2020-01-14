2020/01/14 | 10:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- ترجمة

أفاد تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية، الخميس (14 كانون الثاني 2020)، بأن مسؤولين عراقيين تحدثوا عن ...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( فرانس برس: مكتب عبد المهدي تلقى تهديداً مباشراً من واشنطن بإغلاق حسابات العراق في الفدرالي الأمريكي) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( فرانس برس: مكتب عبد المهدي تلقى تهديداً مباشراً من واشنطن بإغلاق حسابات العراق في الفدرالي الأمريكي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).