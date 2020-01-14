صدام حسين أنقذ الأميركان من صواريخ إيران في ’’عين الأسد’’

2020/01/14 | 10:24 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف تقرير أمريكي، الثلاثاء (14 كانون الثاني 2020)، عن الطريقة التي أنقذت الجنود الأمريكيين من الصواريخ الإيرانية بعد القصف على قاعدة عين الأسد، مشيراً الى أن “الأمريكيين استخدموا الملاجئ التي […]

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