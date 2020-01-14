2020/01/14 | 10:28 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت أسواق العملة الأجنبية في بغداد، اليوم الثلاثاء، ارتفاعاً جديداً بسعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي.وكانت أسعار بيع وشراء الدولار شركات الصيرفة، كالآتي: سعر البيع للدولار الواحد 1222.5 ديناراً، أي 122 ألفاً و250 دينارت للمائة دولار.وسعر الشراء للدولار 1212.5 ديناراً، أي 121 ألفاً و250 دينارا للمائة دولار.تابعوا قناة وكالة صدى الاعلام على

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي ليوم 41-1-2020 الثلاثاء وكالة صدى الاعلام للانباء.

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