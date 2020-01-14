ريلمي تطلق أول هواتف الجيل الخامس realme X50

2020/01/14 | 10:30 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شركة ريلمي realme عن دخولها عصر الجيل الخامس بإطلاقها لهاتف realme X50 والذي يدعم تقنية الجيل الخامس، وكعادة شركة realme فإن الجهاز القادم سيكون مُناسب لفئة الشباب، حيث سيأتي بأسعار تنافسية، وإمكانيات كبيرة.وذكرت الشركة، انها ” تعاونت مع Naoto Fukasawa وهو أستاذ التصميمات المُعاصرة، في تصميم جهاز realme X50 الفريد من نوعه، وكأول

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