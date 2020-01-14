اليوم.. منتخبنا الأولمبي يلاقي تايلند بخيار الفوز

2020/01/14 | 10:33 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يخوض منتخبنا الأولمبي في تمام الساعة الرابعة والربع من مساء اليوم الثلاثاء مباراة حاسمة ومفصلية أمام صاحبة الأرض منتخب تايلند ضمن الجولة الأخيرة من دور المجموعات للنهائيات الآسيوية تحت 23 عاما.

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