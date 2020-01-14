2020/01/14 | 10:34 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت هيأة النزاهة، عن تمكنها من ضبط مستندات صرف للمشتريات الخاصة بجامعة كركوك، مبينة وجود شبهات فساد وهدر للمال العام فيها قاربت الـ 12 مليار دينار.وأشارت دائرة التحقيقات في الهيأة، وفي حديثها عن عملية الضبط، إلى أن ملاكات عمل مكتب تحقيق كركوك التابع للهيأة الذي انتقل إلى رئاسة جامعة كركوك قام بضبط (88) مستند

هناك تفاصيل اخرى بخصوص هيئة النزاهة تضبط مستندات صرف بقرابة (12) مليار دينار في جامعة كركوك وكالة صدى الاعلام للانباء.

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