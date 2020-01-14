برشلونة يقيل فاليردي ويختار سيتين مكانه

2020/01/14 | 10:35 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن نادي برشلونة الإسباني، اليوم الثلاثاء، عن تعيين المدير الفني السابق لريال بيتيس كيكي سيتين، مدربا للنادي خلفًا لإرنستو فالفيردي الذي أقيل من منصبه الليلة.وقال النادي، في بيان رسمي […]

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