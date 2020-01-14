محتجو لبنان يغلقون الطرق بالإطارات المشتعلة ويمهلون دياب يومين لتشكيل الحكومة

2020/01/14 | 10:35 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أكدت وكالة RT نقلا عن مراسلها في بيروت، اليوم الثلاثاء، بأن محتجين أغلقوا عددا من الطرق بالإطارات المشتعلة، كما أقفلوا مدخل مدينة طرابلس شمال لبنان، في تجدد للحركة الاحتجاجية التي انطلقت في 17 تشرين الأول.

وأطلق المحتجون اسم "أسبوع الغضب" على موجة الاحتجاجات الجديدة، التي كانت خفت وتيرتها في الآونة الأخيرة بعد تكليف، حسان دياب، لتشكيل الحكومة الجديدة، وبعد الحملة التي قام بها الجيش اللبناني لفتح الطرقات في البلاد ومنع شل حركة المواطنين وعدم السماح بتخريب الأملاك العامة والخاصة.

كذلك، أقفل المحتجون أبواب عددا من الإدارات العامة في مختلف المناطق اللبنانية.

وأمهل المحتجون رئيس الحكومة المكلف، حسان دياب، يومين من أجل تشكيل حكومة جديدة.

وكان قائد الجيش العماد، جوزاف عون، قال في تصريح أمس الاثنين، إن "ما يقوم به الجيش في هذه المرحلة هو عمل دقيق خصوصا في ظل الأزمة التي تمر بها البلاد، والتي تترافق مع توترات في عدد من المناطق".

وأضاف أن "تعامل الجيش مع المدنيين ينطلق من قناعة المؤسسة العسكرية بحق التظاهر وحرية التعبير عن الرأي، لكن هذا الأمر لا يعني على الإطلاق التساهل مع أي مخل بالأمن أو أي تصرفات منافية للأخلاق أو أي عمليات قطع طرق، وسيأتي يوم أقل ما يقال فيه إن الجيش قد أنقذ لبنان".

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