2020/01/14 | 10:36 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

عملت زينب سليماني، ابنة قائد فيلق القدس قاسم سليماني، اليوم الثلاثاء ، الذي قتل في قصف أمريكي، صفحة شخصية لها على تطبيق إنستغرام.

ونشرت زينب على الصفحة التي بلغ عدد متابعيها عشرات الآلاف خلال ساعات معدودات، أول منشور لها، وهو عبارة عن صورة لــ يد والدها الجنرال الإيراني وخاتم إصبع...

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