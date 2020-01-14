بالصور.. اعتداء بالضرب المبرح على معاون طبي أثناء العمل في ديالى

2020/01/14 | 10:36 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

افاد مراسل "الغد برس" في محافظة ديالى، اليوم الثلاثاء، بتعرض معاون طبي في المركز الصحي بناحية قره تبه شمال شرقي ديالى الضرب المبرح من قبل ذوي أحد المرضى.

وذكر مراسلنا، ان ذوي احد المرضى اعتدوا بالضرب على المعاون الطبي، مما دفع الكادر في المركز الصحي الى تنظيم وقفة احتجاجية للتنديد بالحادث.

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