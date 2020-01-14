الشيخ بلاسم فصال الكعود يخاطب الانباريين و الشعب العراقي بشأن اقليم الانبار

2020/01/14 | 10:41 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تتداول اليوم في أروقة الإعلام والمواقع ومنصات التواصل، عن طرح مشروع “لإقامة إقليم الغربية” إذ نتوجة بهذا الحديث للأخيار من أبناء شعبنا؛ أهلنا في الغربية والوسط والجنوب والشمال، لم ولن […]

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