تفاصيل مثيرة للهجوم الذي نفذته ايران على قاعدة عين الاسد يكشفها جندي دنماركي

2020/01/14 | 10:41 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)…كشف جندي دنماركي، اليوم الثلاثاء، تفاصيل مثيرة للاهتمام للهجوم الصاروخي الذي نفذته إيران على قاعدة عسكرية أمريكية في العراق في الأسبوع الماضي.وكان الجندي جون واحدا من الجنود الموجودين في قاعدة عين الأسد عندما تعرضت للهجوم بالصواريخ.وقال الجندي الدنماركي في الإشارة إلى الهجوم “يا للهول.من المستحيل وصفه”.وبحسب الجندي جون الذي تواجد في […]

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