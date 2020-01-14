زينب سليماني تعلق بالعربية “ما رأیت إلا جمیلا” على الانستغرام

2020/01/14 | 10:41 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)…اقتحمت زينب سليماني، ابنة قائد “فيلق القدس” السابق قاسم سليماني، الذي قتل في قصف أمريكي، صفحة على تطبيق “إنستغرام”، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام إيرانية.ونشرت زينب على الصفحة التي بلغ عدد متابعيها عشرات الآلاف خلال ساعات معدودات، أمس الاثنين، أول منشور لها، وهو عبارة عن صورة “مؤثرة” ليد والدها الجنرال الإيراني القتيل وخاتم إصبعه […]

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