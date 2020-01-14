2020/01/14 | 11:17 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يدرس تطبيق الفيديو تيك توك TikTok، الذي يحظى بشعبية بين المراهقين إدخال تغذية منسقة للمحتوى توفر مساحة آمنة للعلامات التجارية للإعلان، حيث تواجه الشركة المملوكة للصين مخاوف بشأن كمية الفيديوهات المزعجة على منصتها، وذكر التطبيق ، ان ” إمكانية إطلاق مجموعة جديدة يمكن أن تتضمن محتوى مختار بعناية من قبل مبدعي تيك توك أو مقاطع

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تيك توك يسير على خطى سناب شات في جذب المعلنين وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تيك توك يسير على خطى سناب شات في جذب المعلنين) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تيك توك يسير على خطى سناب شات في جذب المعلنين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).