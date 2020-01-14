الفتح يتوعد القوات الأميركية إذا لم تخرج من العراق

2020/01/14 | 11:19 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توعدت كتلة تحالف الفتح في البرلمان العراقي بالتصعيد العسكري ضد القوات الأميركية إذا لم تستجب للقرار العراقي بالخروج من البلاد....

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