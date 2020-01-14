2020/01/14 | 11:20 - المصدر: بغداد اليوم

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تظاهرات أمام قيادة شرطة البصرة للمطالبة بإقالة ضابط اعتقل عدداً من الطلبة المعتصمين

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بغداد اليوم-البصرة

حدد محافظ البصرة، أسعد العيداني، اليوم الثلاثاء، موعد قرعة المتقدمين للحصول على قطع الأراضي في المحافظة.

وقال العيداني، في بيان، أورده مكتبه الإعلامي، إن "الاسبوع المقبل سيشهد الاعلان عن مكان وموعد القرعة الخاصة بقطع الا

طلبة يتظاهرون أمام جامعة البصرة ويغلقون بوابتها

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بغداد اليوم-كركوك

كشفت هيأة النزاهة، الثلاثاء (14 كانون الثاني 2020)، عن تمكنها من ضبط مستندات صرف للمشتريات الخاصة بجامعة كركوك، مبينة وجود شبهات فساد وهدر للمال العام فيها قاربت الـ (12,000,000,000) مليار دينار.

وذكرت دائرة التحقيقات في الهيأ

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