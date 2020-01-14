ديالى: الحشد الشعبي احبط 30 عملية ارهابية اغلبها تستهدف المناطق المحررة

2020/01/14 | 11:22 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد مجلس محافظة ديالى المنحل، الثلاثاء، أن قوات الحشد الشعبي احبط اكثر من 30 عملية ارهابية اغلبها كانت تستهدف المناطق المحررة.وقال رئيس اللجنة الامنية بالمجلس صادق الحسيني في تصريح لـ/ المعلومة/ واطلعت عليه وكالة صدى،ان “ الحشد الشعبي لعب دور فعال ومحوري في تامين المدن والقرى المحررة في ديالى ونجح خلال الاشهر الماضية من

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