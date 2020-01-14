2020/01/14 | 11:27 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد تظاهر المئات من طلبة جامعة البصرة مجمع كليات باب الزبير، اليوم الثلاثاء، أمام باب الجامعة وأغلقوها مرة أخرى بعد أن فتحتها قوات الصدمة.وقال مراسل “يس عراق” إن “المئات من طلبة جامعة البصرة مجمع كليات باب الزبير، تجمعوا أمام بوابة الجامعة وأغلقوها مرة أخرى بعد فتحتها قوات الصدمة منذ وقت مبكر من […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد أن فتحتها قوة الصدمة.. طلبة محتجون يغلقون باب جامعة البصرة من جديد(صور)) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد أن فتحتها قوة الصدمة.. طلبة محتجون يغلقون باب جامعة البصرة من جديد(صور)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).