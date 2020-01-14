صحافي إيراني يتحدث عن خفايا احتجاجات بلاده وأكبر علماء الاجتماع يؤكد: ثورة الجياع قادمة

2020/01/14 | 11:27 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد نشر الصحفي الاحوازي محمد مجيد، مجموعة تغريدات على منصة تويتر يروي من خلالها أهم أحداث احتجاجات إيران وتصريحات علماء الاجتماع بشأن ستمرارها.نص التقرير: تعليقي عن الاحتجاجات في إيران والسؤال الأهم الذي يتداول بين الجميع وهو هل تستمر هذه الاحتجاجات في إيران أم يتم قمعها والقضاء عليها كما حدث في عام 2009.[…]

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