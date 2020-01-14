2020/01/14 | 11:29 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رفع الفقرة الخاصة بتعديل قانون التقاعد من جدول أعمال جلسة البرلمان اليوم هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع عين العراق الإلكتروني بتاريخ: 2020/01/14 | 11:29.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع عين العراق.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رفع الفقرة الخاصة بتعديل قانون التقاعد من جدول أعمال جلسة البرلمان اليوم) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رفع الفقرة الخاصة بتعديل قانون التقاعد من جدول أعمال جلسة البرلمان اليوم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).