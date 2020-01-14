تيار الحكمة يدعو لترشيح شخصية غير جدلية لرئاسة الوزراء

2020/01/14 | 11:29 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة … دعا زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم، الى ترشيح شخصية مستقلة و”غير جدلية” لمنصب رئاسة الوزراء.وقال الحكيم في بيان تلقت “المستقلة” نسخة منه، “اكدنا انطلاق العراق في علاقاته مع دول الجوار والعالم من ثوابت المصلحة الوطنية العليا والمصالح المشتركة واحترام سيادة العراق وعدم التدخل في شؤونه، وضرورة حسم مرشح رئيس الحكومة الانتقالية المقبلة […]

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