خبير اقتصادي يحذر من “دمار اقتصادي ” في حال اغلق “حساب الإيرادات النفطية”

2020/01/14 | 11:29 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة ..اكد الخبير الاقتصادي ماجد الصوري، الثلاثاء، ان العراق لايمكنه الاستغناء عن الاعتماد على “حساب الإيرادات النفطية” في بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، مبينا اغلاق الحساب يعني دمار البلاد.وقال الصوري في تصريح متلفز تابعته “المستقلة” إنه “لا مناص للعراق” سوى الاعتماد على “حساب الإيرادات النفطية” في بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، والذي أقر بقرار […]

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