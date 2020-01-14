2020/01/14 | 11:35 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الشركة المنفذة لملعب نادي الزوراء الرياضي سعة 15 الف متفرج، عن وصول الملعب الى نسبة 84% من مجموع النسبة الكلية للإنجاز عقب إتمام مد الجسور الحديدية للجزئين الثالث والرابع وإكمال عمل الواجهات الجنوبية والغربية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الشركة المنفذة لملعب الزوراء تنهي 84% من نسبة الإنجاز) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الشركة المنفذة لملعب الزوراء تنهي 84% من نسبة الإنجاز) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).