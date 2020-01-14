2020/01/14 | 11:36 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة …كشفت هيئة النزاهة، عن تمكنها من ضبط مستندات صرف للمشتريات الخاصة بجامعة كركوك، مبينة وجود شبهات فساد وهدر للمال العام فيها قاربت الـ (12,000,000,000) مليار دينار.وذكرت دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي حديثها عن عملية الضبط، أن “ملاكات عمل مكتب تحقيق كركوك التابع للهيأة الذي انتقل إلى رئاسة جامعة كركوك قام بضبط (88) مستند […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ضبط شبهات فساد بقرابة 12 مليار دينار في جامعة كركوك) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ضبط شبهات فساد بقرابة 12 مليار دينار في جامعة كركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).