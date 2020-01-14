روحاني: أمريكا هي المتسبب الرئيسي بحادث الطائرة الأوكرانية

2020/01/14 | 11:37 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعةجدد الرئيس الايراني حسن روحاني، اليوم الثلاثاء، التأكيد بأن هناك "خطأ بشريا لا يغتفر" وراء تحطم الطائرة الأوكرانية، مشيرا الىفي ذات الوقت الى أن الولايات المتحدة هي المتسبب الرئيسي بحادث الطائرة الأوكرانية.وعد الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الثلاثاء، بمحاسبة المسؤولين عن حادث إسقاط طائرة ركاب مدنية أوكرانية بصاروخ بعد إقلاعها من مطار في طهران "مهما كان منصبه"، كما حمل واشنطن المسؤولية عن الحادث.وقال روحاني، خلال كلمة له، إن "هناك خطأ بشري لا يغتفر وراء تحطم الطائرة الأوكرانية، وحكومتنا ستبذل كافة جهودها لمعرفة الحقيقة"، مضيفا "ما أعلنته القيادة العامة للقوات المسلحة خطوة جيدة، ويحب أن يكون هناك خطوات تتخذ لتقصي الحقائق، ومعرفة الحقيقية النهائية"، وذلك حسب وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية "إرنا".وتابع: "لا يمكننا توجيه الاتهام إلى شخص واحد والشخص الذي ضغط على الزناد ليس المقصر الوحيد وهذا الحادث لم يكن متعمد"، مشددا "أسباب هذا الحادث يجب أن توضح بشكل مباشر".وأكد روحاني على ضرورة محاسبة المتسبب في الحادث، حيث قال "الشخص المقصر سوف يتلقى العقاب المناسب مهما كان منصبه، وأقول أن هذا الحادث لن يتكرر على الإطلاق".كما حمل روحاني واشنطن المسؤولية، وقال "أمريكا هي المتسبب الرئيسي في حادث الطائرة الأوكرانية"، ودعا إلى "إعادة النظر في كافة القوانين كي لا تتكرر هذه الحادثة بالمطلق".الجدير بالذكر أن طائرة الخطوط الجوية الدولية الأوكرانية المتجهة من طهران إلى كييف تحطمت بعد وقت قصير من مغادرتها مطار طهران في وقت مبكر من صباح الأربعاء الماضي وقتل جميع الأشخاص الـ 176 الذين كانوا على متنها.وبعد بضعة أيام، اعترف الجيش الإيراني بأنه أسقط بطريق الخطأ طائرة بوينغ الأوكرانية واعتقد أنها صاروخ كروز "عدو"، مشيرا إلى أن طهران كانت تتوقع هجوما من الولايات المتحدة، ولذلك وضعت أنظمة الدفاع الجوي في حالة تأهب.

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