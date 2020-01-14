الحكيم يشدد على ضرورة حسم مرشح رئيس الحكومة الانتقالية المقبلة

2020/01/14 | 11:37 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث رئيس تيار الحكمة الوطني، عمار الحكيم، مع السفير الكندي في بغداد ايريك شانون، ملف حسم مرشح رئيس الحكومة الانتقالية المقبلة، والوضع الاقليمي والدولي والعلاقات الثنائية بين البلدين.

وقال الحكيم في بيان ان انطلاق العراق في علاقاته مع دول الجوار والعالم من ثوابت المصلحة الوطنية العليا والمصالح المشتركة واحترام سيادة العراق وعدم التدخل في شؤونه، مشددا على ضرورة حسم مرشح رئيس الحكومة الانتقالية المقبلة.

واكد الحكيم على ترشيح شخصية مستقلة كفؤة غير جدلية قادرة على ادارة البلاد في المرحلة الانتقالية والتهيئة للانتخابات المبكرة واستعادة هيبة الدولة وثقة المواطنين.

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