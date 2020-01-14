2020/01/14 | 11:38 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حوار مع الشهيد القائد ابو مهدي المهندس بعد حادثة دخوله اراضي داعش بسيارته .

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالفيديو..



حوار مع الشهيد القائد المهندس بعد حادثة دخوله اراضي داعش بسيارته وكالة صدى الاعلام للانباء.

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