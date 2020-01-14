تحالف القوى العراقية ينفي وجود حراك لإقامة اقليم سني

2020/01/14 | 11:39 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة ..نفى عضو مجلس النواب والقيادي البارز في تحالف القوى العراقية محمد الكربولي، وجود حراك لإقامة اقليم سني يشمل الانبار وصلاح الدين، مؤكداً تمسكهم بوحدة التراب العراقي.وقال الكربولي في تصريح لصحيفة الشرق الاوسط تابعته “المستقلة” إنه غير صحيح أن “يكون هناك أي تحرك لاقامة اقليم سني لا من قبل ولا الآن، والسنّة مثلما يعرف […]

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