البرلمان يرفع التصويت على قانون التقاعد الموحد من جدول اعمال جلسة اليوم

2020/01/14 | 11:40 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر برلماني، الثلاثاء، بأن البرلمان رفع فقرة التصويت على قانون التقاعد الموحد من جدول اعمال جلسة اليوم.وقال المصدر ، ان “مجلس النواب نشر جدول اعمال جلسة اليوم الذي رفع منه فقرة التصويت على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014”.

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