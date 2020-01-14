2020/01/14 | 11:41 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

رد رئيس إقليم كردستان، نيجيرفان بارزاني، اليوم الثلاثاء، على تصريحات الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله، بعد يوم على رد حكومة الإقليم الذي وصف نصر ألله بـ"الصبياني".

وقال نيجيرفان بارزاني في بيان صحفي: "تحدث أمين عام حزب الله اللبناني حسن نصر الله، في كلمة له، وبعيدا ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عبارة ان " يدا بارزاني ترتجفان" تثير الرأي العام في كردستان .. وبعد رد حكومتها يرد رئيسها بــ " نصر الله اذى مشاعرنا " !!) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عبارة ان " يدا بارزاني ترتجفان" تثير الرأي العام في كردستان .. وبعد رد حكومتها يرد رئيسها بــ " نصر الله اذى مشاعرنا " !!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي برس).