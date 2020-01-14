مقتل ضابط عراقي في هجوم لـ

2020/01/14 | 11:44 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قتل ضابط عراقي قرب منفذ الوليد وأصيب 3 عناصر من حرس الحدود أثناء تصديهم لهجوم نفذته مجموعة تابعة لتنظيم "داعش" انطلقت من سوريا.

وبحسب النقيب أحمد الدليمي، الذي تحدث الى وسائل إعلام عراقية، فإن عناصر التنظيم الإرهابي هاجموا نقطة لحرس الحدود في منطقة الهبار شمالي منفذ الوليد 410 كم غرب الرمادي، ما أدى الى مقتل الضابط واصابة العناصر من منتسبي الفوج الثالث باللواء الرابع في قيادة قوات حرس الحدود.

وانسحب عناصر داعش إلى عمق الأراضي السورية بعد مواجهات عنيفة استمرت لساعات.

وكانت خلية الاعلام الأمني أعلنت، الاثنين، عن إصابة أربعة منتسبين من حرس الحدود بينهم ضابط بالهجوم، ليفارق الحياة لاحقا متأثرا بجروحه.

إشارة الى أن قوات حرس الحدود العراقي صدت هجوما قادما من سوريا كان تنظيم داعش قد شنه، الأحد، ما أدى إلى مقتل عنصرين من قوات حرس الحدود وإصابة 3 آخرين بجروح.

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