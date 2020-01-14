شاهد بالصور.. اكتشاف موقع اثري كبير في دهوك شمال العراق

2020/01/14 | 11:50 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشر موقع المتحف العراقي، الثلاثاء، صورا لآثار كبيرة تم اكتشافها في محافظة دهوك شمال العراق....

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