التقاعد تكشف حقيقة تمديد الخدمة الوظيفية لمواليد 3 سنوات بعد شمولهم بالقانون الجديد

2020/01/14 | 11:51 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

نفت هيأة التقاعد العامة، الثلاثاء (14 كانون الثاني 2020)، تمديد الخدمة الوظيفية لمواليد ثلاث سنوات ...





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