2020/01/14 | 11:51 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
نفت هيأة التقاعد العامة، الثلاثاء (14 كانون الثاني 2020)، تمديد الخدمة الوظيفية لمواليد ثلاث سنوات ...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
التقاعد تكشف حقيقة تمديد الخدمة الوظيفية لمواليد 3 سنوات بعد شمولهم بالقانون الجديد) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم-بغداد
نفت هيأة التقاعد العامة، الثلاثاء (14 كانون الثاني 2020)، تمديد الخدمة الوظيفية لمواليد ثلاث سنوات ...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
التقاعد تكشف حقيقة تمديد الخدمة الوظيفية لمواليد 3 سنوات بعد شمولهم بالقانون الجديد) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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