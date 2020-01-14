2020/01/14 | 11:52 - المصدر: بغداد اليوم

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القبض على مسؤول ’’مذخر أدوية’’ داعش في الموصل

يتبع.



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بغداد اليوم - البصرة

أفاد مصدر امني، الاثنين، بان شخصين تعرضا لمحاولة اغتيال في شارع الوفود بالبصرة.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "مسلحين مجهولين يستقلون دراجة نارية حاولوا اغتيال شابين في شارع الوفود وسط البصرة".

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بغداد اليوم _ بغداد

اعلنت هيأة الحشد الشعبي، اليوم الاثنين، تفاصيل اجتماع ضم قيادات عمليات الحشد الشعبي والمعاونيات والقواطع وآمري الالوية ومدراء المديريات، بحث التطورات الامنية والعسكرية في البلاد.

وذكرت هيأة الحشد، في بيان تلقت (بغداد ا

بغداد اليوم _ ديالى

كشف مصدر أمني في ديالى، الاثنين 13-1-2020، عن آخر التطورات بشأن ملف عودة عوائل مسلحي تنظيم داعش الذي وضعوا على "القائمة السوداء" إلى مناطقهم في المحافظة.

وقال المصدر، في حديث لـ( بغداد اليوم)، إن "ملف عو

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