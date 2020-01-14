إيران خسرت سليماني وفيلق “القدس”.. كيف ستعوض خسارتها؟

2020/01/14 | 11:52 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد ـ الحل العراق تعرف الأوساط السياسية “مفاوضي ظل” في كل حزب، حيث يأخذون على عاتقهم المباحثات وإيجاد معادلة توزيع المكاسب وتقديم التنازلات، لكن كواليس السياسة العراقية ما بعد إسقاط […]

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