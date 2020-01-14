2020/01/14 | 11:52 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أربيل (كوردستان 24)- من المتوقع أن يعقد برلمان إقليم كوردستان الأسبوع المقبل اجتماعاً مع حكومة الإقليم للتباحث حول الاتفاق الأولي الذي توصلت إليه مع الحكومة الاتحادية في بغداد.

وقال نائب رئيس برلمان إقليم كوردستان هيمن هورامي للصحفيين إن أعضاء من البرلمان طلبوا عقد اجتماع خاص بين البرلمان والحكومة في مبنى البرلمان لمناقشة الخطوط العامة للاتفاق الذي ابرمه الوفد المفاوض مع الحكومة الاتحادية في بغداد.

وتابع "سنسعى الى عقد الاجتماع الأسبوع المقبل...



وسنحاول أن نجتمع خلال الشهر الجاري مع الحكومة لبحث مسألة المنافذ الحدودية".

وتمخض عن الاتفاق الأولي الذي توصلت إليه أربيل وبغداد نهاية العام الماضي تسليم 250 ألف برميل من النفط الخام الذي ينتجه إقليم كوردستان يوميا الى شركة التسويق الوطنية العراقية (سومو).

كانت حكومة إقليم كوردستان قالت مؤخراً إن ما توصلت إليه مع بغداد بشأن النفط مرهون بتنفيذه في إطار مشروع موازنة 2020.

واتفق الجانبان ايضاً على حصة إقليم كوردستان في مشروع قانون الموازنة لعام 2020 غير أن تدهور الأوضاع السياسية في بغداد على خلفية الاحتجاجات والتوترات الأخيرة حال دون إقرار مشروع قانون الموازنة الاتحادية.

ت: ي ع

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اتفاق أربيل وبغداد على طاولة برلمان كوردستان) نشر أولاً على موقع (كردستان 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اتفاق أربيل وبغداد على طاولة برلمان كوردستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كردستان 24).