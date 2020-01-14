فلاح أمين الرهيمي - الدولة ومسؤوليتها تجاه المكونات الاجتماعية

2020/01/14 | 12:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #فلاح_أمين_الرهيمي الدولة باعتبارها مؤسسة خدمية حسب العقد الموثق (الدستور) بينها وبين الشعب لأن عملها يقوم على استثمار ثروات الأرض التي تعود ملكيتها للشعب ومن واجبها ضمان حقوق الشعب والمحافظة على أمنه وحريته واستقراره واطمئنانه والدفاع عن كرامة الوطن وحدوده وعزته وسعادة الشعب ورفاهيته وهذا يعني أن الدولة تقدم خدماتها ومسؤولياتها إلى المكونات المذهبية والأجندة المختلفة التي يتكون منها المجتمع العراقي الذي يسكن في رقع......

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