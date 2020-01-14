كاظم حبيب - عادل عبد المهدي ما يزال طامعاً بحكم العراق!

2020/01/14 | 12:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #كاظم_حبيب إن أسوأ ما يصاب به الإنسان هو أن تداس كرامته وعزة نفسه، وهذا ما فعلته الأحزاب الإسلامية السياسية وحكمها السياسي الطائفي الفاسد والجائر منذ 2003 حتى الآن، وهو بخلاف ما تفعله الشعوب والدول المتحضرة التي تحترم كرامة الإنسان وتُحرَّم المساس بها بأي حال.وكرامة الإنسان العراقي تداس اليوم بشتى السبل ابتداءً من البطالة والفقر والجوع والحرمان والاعتقال والتعذيب والاختطاف والتهديد والقتل والابتزاز والكذب و......

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