2020/01/14 | 12:06 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت لجنة التعديلات الدستورية، اليوم الثلاثاء، أن هناك توافقاً على بعض المقترحات المراد تعديلها، منها مقترحي تقليل أعضاء مجلس النواب، وكيفية تشكيل الحكومة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التعديلات الدستورية: توافق على بعض المقترحات المقدمة) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التعديلات الدستورية: توافق على بعض المقترحات المقدمة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).